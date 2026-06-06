Россиянка загадочно исчезла в Таиланде: все случилось перед возвращением домой

В Таиланде пропала гражданка России по имени Татьяна. Об этом сообщают телеграм-каналы со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Об этом сообщает Mash, пишет Газета.ру.

Обстоятельства исчезновения

По имеющейся информации, девушка приехала в страну в прошлом году и длительное время пыталась найти работу. Через несколько месяцев ей удалось устроиться в детский сад, однако, как утверждается, она столкнулась с обманом и не получила обещанную оплату.

Позднее Татьяна приобрела билеты для возвращения в Россию на 7 июня. Однако в начале месяца связь с ней прервалась.

Последний контакт с семьей

1 июня девушка общалась с родителями и попросила денежную помощь. Семья перевела ей 50 евро, поскольку у нее не было средств на базовые нужды.

После этого она перестала выходить на связь.

Проверка квартиры и возможные версии

Родственники смогли организовать проверку ее жилья в Таиланде. Внутри были обнаружены только личные вещи, самой девушки на месте не оказалось.

По словам знакомых, незадолго до исчезновения она нашла новое место работы с проживанием и планировала переезд. Однако окружающие предполагали, что предложение может быть связано с мошенничеством и попытались предостеречь ее.

В настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего, включая возможное вовлечение в схемы обмана в регионе Юго-Восточной Азии.