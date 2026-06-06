Редкий пятидверный Tagaz Tager с мотором Mercedes продают в Сургуте за 1,3 млн рублей

В Сургуте на продажу выставили редкий пятидверный внедорожник Tagaz Tager, сообщает RG.RU. Пробег автомобиля составляет всего 67 тысяч километров. Эта модель — лицензионная копия корейского SsangYong Korando второго поколения, которое выпускалось с 1996 года. Машина построена на укороченном шасси от более крупного внедорожника Musso.

Под капотом у Tager установлен 2,3-литровый бензиновый двигатель Mercedes M111 мощностью 150 лошадиных сил. В паре с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач. Оригинальный корейский Korando тоже комплектовался моторами от Mercedes-Benz — помимо M111, это были M104, OM601 и OM602.

Производство SsangYong Korando в Южной Корее завершилось в 2006 году. А в 2008 году на российском заводе ТагАЗ начался выпуск его копии под именем Tager.

Примечательно, что оригинальное корейское второе поколение Korando не имело пятидверной версии — существовали только трехдверные варианты. Российская адаптация получила пять дверей, что делает этот Tager особенно редким.

Продавец хочет выручить за автомобиль 1,3 млн рублей. Для сравнения, это цена новой базовой Lada Niva Legend.

Покупателю предстоит выбор: взять новый отечественный внедорожник или приобрести редкого «корейца» с историей и мотором от Mercedes. Торг, скорее всего, уместен. Учитывая состояние и пробег, предложение может заинтересовать коллекционеров и любителей необычной техники.

Ранее сообщалось, что Одинцове за 350 тысяч рублей продают редкий австрийский автомобиль 1937 года.