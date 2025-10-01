Как любимый бургер или кола могут «ударить» по мозгу? Новое исследование показало, какие продукты ухудшают память

Согласно исследованию, проведенному учеными из Нью-Йоркского университета и опубликованному в журнале Preventive Medicine (PM), «женщины, которые в среднем возрасте чаще употребляют ультраобработанные продукты, в пожилом возрасте с большей вероятностью сталкиваются с проблемами памяти и мышления».

К категории ультраобработанных продуктов принято относить готовые блюда промышленного производства, кондитерские изделия, снеки, сладкие газированные напитки и другую пищу, насыщенную искусственными ароматизаторами, консервантами, избыточным количеством сахара, соли и жиров. Ученые проанализировали данные более 5 тысяч участниц масштабного Women's Health Study и установили любопытную закономерность. У тех испытуемых, чье питание в возрасте от 35 до 65 лет было наиболее насыщено продуктами глубокой переработки, спустя 25–35 лет на 20–24% чаще фиксировались жалобы когнитивного характера, такие как регулярные трудности с концентрацией внимания или ухудшение памяти.

Под когнитивными жалобами в исследовании понимались субъективно отмечаемые участницами признаки снижения умственных способностей. Предшествующие научные работы указывают на то, что такие симптомы нередко служат предвестниками более серьезных нейродегенеративных заболеваний, включая деменцию, и могут проявляться за несколько лет до ее клинического диагноза.

Наиболее выраженная корреляция с когнитивным спадом была отмечена для продуктов переработки мяса и молочной продукции. При этом для таких категорий, как сладости и готовые соусы, статистически значимой зависимости выявлено не было. Учитывая, что на женщин приходится около двух третей всех случаев болезни Альцгеймера, поиск управляемых факторов риска, к которым относится и питание, становится важнейшей задачей профилактической медицины. Данная работа наглядно демонстрирует, что качество рациона в зрелом возрасте способно оказывать отсроченное влияние на состояние мозга.

Исследователи акцентируют внимание на том, что сокращение потребления ультраобработанной пищи представляет собой доступный и действенный метод профилактики, позволяющий потенциально снизить риск ухудшения когнитивных функций в будущем.

