Как не отравиться готовыми блюдами и защитить здоровье

Внимательное отношение к продуктам и условиям их продажи помогает существенно снизить риски для здоровья. Эпидемиолог академик РАН и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал aif.ru о простых мерах профилактики пищевых отравлений и сальмонеллеза при покупке готовых блюд.

Основные рекомендации Онищенко включают проверку сроков годности. Даже качественные продукты могут стать опасными, если они хранятся в холодильнике слишком долго. Просроченное блюдо повышает риск отравления.

Специалист также обратил внимание на условия торговли. Если в магазине ощущается неприятный запах, помещение грязное или нарушены санитарные нормы, лучше отказаться от покупки. Эти меры помогают предотвратить попадание в организм опасных бактерий, включая сальмонеллу, и снизить риск пищевых интоксикаций.

Регулярное соблюдение правил хранения, внимательное отношение к срокам годности и выбор проверенных мест продажи — ключевые шаги к сохранению здоровья при покупке готовой еды.

Ранее сообщалось, что массовой причиной отравления 43 человек в Бурятии стали шаурма и онигири.