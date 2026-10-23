Кардиолог Гаглошвили назвал главные ошибки при измерении давления
Врач Гаглошвили назвал ошибки, из-за которых давление измеряют неверно
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Разговоры во время измерения давления искажают результат. Об этом сообщает Lenta.ru.
По словам врача, недостоверные показатели можно получить, если использовать неправильную манжету — слишком большую или маленькую. Также результаты искажаются, если измерять давление сразу после ходьбы, курения или кофе. На показатели влияют разговоры во время процедуры, напряжение в руке и сидение со скрещенными ногами. И еще одна ошибка — фиксировать только одно случайное число без последующего контроля для подтверждения.
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