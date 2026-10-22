Ученые нашли простую привычку для улучшения внимания

В исследовании участвовали 3093 человека в возрасте от 18 до 93 лет. Ученые проанализировали данные об их физической активности и артериальном давлении за 14 лет — с 2009 по 2023 год. Количество шагов отслеживали с помощью фитнес-браслетов. Затем участники прошли четыре теста на когнитивные способности. Выяснилось: те, кто больше ходил, лучше справлялись с заданиями на внимание, концентрацию, самоконтроль и планирование. Каждая дополнительная тысяча шагов в день была связана с более высокими результатами.

Ученые разделили участников на три группы: проходивших в среднем 5100, 8900 и 14 200 шагов в день. Две более активные группы показали значительно лучшие результаты, чем те, кто ходил меньше всего. При этом артериальное давление играло относительно небольшую роль. Повышенное верхнее давление было связано с ухудшением результатов только одного теста, а нижнее не показало значимой связи. Исследователи предполагают, что польза ходьбы для мозга может объясняться уменьшением воспаления, улучшением обмена глюкозы и формированием новых нейронных связей. Так что если хотите сохранить ясность ума, начните с простого — больше ходите.

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