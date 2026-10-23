Кардиолог Гаглошвили объяснил, почему соль не «белая смерть»

Соль составляет лишь 10–15% натрия, который поступает в организм. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам врача, натрий, который кардиологи советуют ограничивать, содержится не только в соли. Та соль, которой мы приправляем еду, дает лишь 10–15% всего натрия, поступающего в организм. Остальное приходит из других продуктов.

Получается, даже полный отказ от солонки не гарантирует, что натрий будет в норме. Он может поступать в избытке и без соли. Так что винить во всем только этот продукт было бы ошибкой. И это важное уточнение для тех, кто следит за давлением.

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