Кардиолог Гаглошвили объяснил, почему соль не «белая смерть»

Кардиолог Гаглошвили развеял миф о «белой смерти»

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Соль составляет лишь 10–15% натрия, который поступает в организм. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам врача, натрий, который кардиологи советуют ограничивать, содержится не только в соли. Та соль, которой мы приправляем еду, дает лишь 10–15% всего натрия, поступающего в организм. Остальное приходит из других продуктов.

Получается, даже полный отказ от солонки не гарантирует, что натрий будет в норме. Он может поступать в избытке и без соли. Так что винить во всем только этот продукт было бы ошибкой. И это важное уточнение для тех, кто следит за давлением.

Ранее стало известно, что усталость и проблемы с ЖКТ могут сигналить о сердечном приступе.

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