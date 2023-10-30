Кардиолог Конев перечислил неочевидные причины инсультов и инфарктов
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По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее частой причиной смертей во всем мире, второй по распространенности — смерть от инсульта. По словам врача-кардиолога Юрия Конева, такая статистика свидетельствует о недостаточным уровне физической активности, неправильном питании и других факторах, которых нужно избегать для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что специфических симптомов, указывающих на приближающуюся сосудистую катастрофу, нет, однако имеется несколько косвенных признаков, на которые следует обращать внимание. Например, повышенное давление, головокружение и слабость могут сигнализировать о приближении инсульта, а предпосылкой инфаркта является сжимающая боль за грудиной.
По мнению медика, помочь избежать развития этих заболеваний могут достаточная физическая активность, полноценный сон, сбалансированное питание.
Он подчеркнул, что также большую роль играет в этом наследственный фактор.