Кардиолог Конев перечислил неочевидные причины инсультов и инфарктов

По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее частой причиной смертей во всем мире, второй по распространенности — смерть от инсульта. По словам врача-кардиолога Юрия Конева, такая статистика свидетельствует о недостаточным уровне физической активности, неправильном питании и других факторах, которых нужно избегать для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что специфических симптомов, указывающих на приближающуюся сосудистую катастрофу, нет, однако имеется несколько косвенных признаков, на которые следует обращать внимание. Например, повышенное давление, головокружение и слабость могут сигнализировать о приближении инсульта, а предпосылкой инфаркта является сжимающая боль за грудиной.

По мнению медика, помочь избежать развития этих заболеваний могут достаточная физическая активность, полноценный сон, сбалансированное питание.

Он подчеркнул, что также большую роль играет в этом наследственный фактор.