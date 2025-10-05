Кардиолог назвал опасные ошибки при оказании первой помощи при сердечном приступе

При первых же признаках проблем с сердцем или подозрении на инфаркт необходимо безотлагательно вызывать неотложную помощь. Категорически запрещено пытаться помочь больному самостоятельно, давая ему лекарства, предупредил aif.ru кардиолог Азизхон Аскаров.

Специалист подчеркивает, что прием любых медикаментов, включая обезболивающие, может исказить клиническую картину и затруднить постановку диагноза. Также недопустимо накладывать тугие повязки, которые способны нарушить нормальную циркуляцию крови. Даже такое простое действие, как подача воды, требует осторожности. Поить человека можно небольшими глотками, предлагая ему теплую воду или некрепкий чай.

До приезда медиков важно обеспечить больному покой: усадить или уложить его, ослабить давление одежды в области шеи и талии, а также открыть окно для обеспечения притока кислорода.

Ранее врач Гольцман сообщил, что 20 минут прогулки в день снизит риск проблем с сердцем.