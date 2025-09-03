Кашель курильщика или смертельно опасный диагноз? Врач призвал россиян провериться на опасное заболевание

Россиянам следует провериться на хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), заявил в интервью «Ленте.ру» академик РАН, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. Для этого нужно сделать спирометрию.

По его словам, пациентам часто ошибочно ставят диагноз «хронический бронхит», поэтому в России статистика по этому заболеванию завышена раза в два. Дело в том, что у многих больных десятилетний стаж курения, поэтому нужно сделать спирометрию, чтобы увидеть, есть ли нарушение функции дыхания, которое является четким признаком ХОБЛ, пояснил эксперт.

Авдеев призвал провериться всем курильщикам в возрасте от 40 лет.

«Это простое исследование поможет выявлять больных ХОБЛ в два-четыре раза чаще», — заключил он.

Ранее диетолог Разаренова рассказала о полезных свойствах кабачков.