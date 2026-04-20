Смертельное ДТП на Садовом кольце: столкнулись шесть автомобилей

По предварительной информации, авария случилась на Садово-Черногрязской улице, где столкнулись сразу несколько транспортных средств. В ДТП оказались задействованы шесть автомобилей, включая премиальную иномарку Jaguar, а также велосипед.

Наиболее тяжелые последствия пришлись на велосипедиста — он получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Также сообщается о нескольких пострадавших, однако их состояние уточняется.

Очевидцы происшествия утверждают, что причиной аварии мог стать автомобиль BMW без регистрационных номеров. По их словам, именно его действия спровоцировали цепную реакцию столкновений.

