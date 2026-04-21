В Минздраве предупредили об опасности самолечения через нейросети

Искусственный интеллект может облегчать повседневные задачи, однако использовать его как замену врачу опасно, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздову.

По словам эксперта, нейросети все чаще становятся источником информации о здоровье, но их возможности ограничены. Они способны помогать в рутинных вопросах, однако не предназначены для постановки диагнозов или выбора лечения. Попытка заменить консультацию специалиста обращением к алгоритму может привести к серьезным последствиям.

Как ранее отмечали СМИ, даже системы, успешно проходящие медицинские экзамены, нередко дают менее точные ответы при общении с обычными пользователями. Это связано с тем, что вопросы формулируются непрофессионально, а значит, повышается риск некорректных рекомендаций.

Дроздова подчеркнула, что в официальной медицине технологии искусственного интеллекта применяются только в виде сертифицированных решений. Они проходят проверку на безопасность и эффективность и используются врачами как вспомогательный инструмент — например, для анализа данных или выявления факторов риска.

При этом универсальные чат-боты и поисковые системы не относятся к медицинским продуктам. Они не проходят клинические испытания и не несут ответственности за свои советы. В результате пользователь может получить убедительно звучащую, но ошибочную информацию или не заметить признаки опасного состояния.

Эксперты призывают не полагаться на цифровые рекомендации в вопросах здоровья и при необходимости обращаться к квалифицированным специалистам.

Ранее сообщалось, что стоматолог раскрыл, когда бактерии во рту становятся смертельно опасными.