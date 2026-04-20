Европа не потянет два блока: эксперт заявил, что новая структура возможна только после ухода США из НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ряд европейских стран всерьез рассматривает создание нового военно-политического блока — то ли в дополнение к НАТО, то ли в качестве его альтернативы. Причина, по его словам, — системный кризис самого Североатлантического альянса. В новую структуру могут войти государства Евросоюза, а также Великобритания, Норвегия и Украина. Политический обозреватель Марк Бернардини в беседе с Общественной Службой Новостей обозначил главное препятствие — деньги.

По его словам, желание у европейцев, конечно, есть. Но чтобы финансировать новый блок, им придется перестать платить взносы в НАТО — две такие структуры одновременно Европа просто не потянет. Финансовых ресурсов нет ни у кого, а увеличивать военные бюджеты и без того проблематично.

При этом Бернардини напоминает о давней игре Дональда Трампа, который еще с первого срока периодически грозит выходом США из НАТО. Пока это, скорее, политическое бахвальство, но полностью сбрасывать со счетов такие заявления нельзя. Если США действительно выйдут, то создавать новую структуру не понадобится — НАТО останется НАТО, но уже без Америки. Возможно, зато с Украиной. Однако трудно представить, что Вашингтон при этом выведет свои войска из Европы и закроет базы. НАТО с 1949 года было не столько инструментом защиты Европы, сколько инструментом контроля над ней. Защищать европейцев американцам не слишком интересно, а вот контролировать целый континент — очень даже.

По его мнению, новая военная структура в Европе возможна, но только если США действительно уйдут. А пока Вашингтон остается, все разговоры о европейской «самостоятельной обороне» упираются в банальный вопрос: кто заплатит? И ответа на него пока нет.

Ранее он заявил, что Трамп может возобновить удары по Ирану без предупреждения.