Незаконная приватизация: суд принял решение по Архызу

Земельные участки и недвижимость курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии возвращены государству по решению суда, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Речь идет о масштабном имущественном комплексе: в федеральную собственность перешли 25 земельных участков, восемь гостиниц, несколько жилых домов, десятки хозяйственных построек, а также объекты незавершенного строительства. Решение вынес Армавирский городской суд.

Как установило следствие, ранее эти территории оказались в частных руках незаконным путем. По данным суда, бывшие руководители Архызского сельского поселения организовали схему, позволившую вывести земли из федеральной собственности. Для этого были оформлены поддельные документы, после чего участки формально перешли муниципалитету, а затем — родственникам и знакомым чиновников.

Позднее активы перепродавались по заниженной стоимости через фиктивные сделки, что позволило скрыть их реальных владельцев. В рамках разбирательства ответчиками выступили более двух десятков физических лиц и одна компания.

Отмечается, что речь идет о территориях в предгорьях Большого Кавказа — одном из наиболее привлекательных туристических районов. Рыночная стоимость спорных активов превышает один миллиард рублей. При этом такие земли относятся к федеральной категории и не подлежат приватизации.

Суд постановил вернуть имущество в собственность государства, восстановив его правовой статус.

Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии сошла снежная лавина.