Внимание — главная валюта: эксперт рассказала, как ИИ зарабатывает на вашей привязанности

По ее словам, парадокс в том, что ИИ кажется понимающим быстрее любого человека. В живом общении мы мнемся, сковываемся, не сразу находим контакт. У нейросети этой фазы нет. Она мгновенно анализирует стиль речи, тон, уровень сложности и подстраивается. Но делает это не от большой любви, а потому что так она эффективнее удерживает ваше внимание. А внимание, как известно, — главная валюта цифрового мира. И здесь включается простая, но жесткая экономика. ИИ — это продукт. Часто — сервис по подписке. Сухие ответы не формируют привязанности, а вот ощущение «меня слышат» заставляет возвращаться снова и снова. Тот же принцип, что в социальных сетях: эмоциональное вовлечение напрямую влияет на время использования, а значит — на прибыль. Если продукт бесплатный, то продукт — это вы сами и информация о вас. Эмпатия робота затягивает, вам кажется, что вы нашли кого-то, кому можно рассказать о душевных переживаниях, но на самом деле система дает ровно столько обратной связи, сколько нужно, чтобы вы делали запросы еще и еще.

Эксперт подчеркнула, что со временем возникает опасный эффект подмены. Постоянная дружелюбность и отсутствие осуждения делают ИИ безопаснее человека в глазах пользователя. Машина не спорит, не критикует, не устает. Но именно это и делает ее опасной: она не несет никакой ответственности за свои советы. ИИ не обманывает — он устроен так, чтобы быть удобным. Вопрос в другом: готовы ли мы отличать удобный ответ от честного? Потому что удобный ответ — это то, что нам хочется услышать. А честный — то, что иногда нужно, но обидно. И грань между ними стирается тем быстрее, чем дольше мы разговариваем с роботом, который всегда на нашей стороне.

Ранее сообщалось, как искусственный интеллект помогает контролировать ход строительства в Московской области.