Скрытая угроза в кармане: как злоумышленники следят за пользователями

В современном цифровом пространстве смартфоны все чаще становятся инструментом слежки, предупреждает портал Банки.ру со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности.

Как отметил руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов, злоумышленники способны устанавливать на устройства специальные программы, которые работают незаметно для владельца. При этом обычному пользователю крайне сложно самостоятельно обнаружить подобное вмешательство. Такие приложения маскируются и не выдают себя, а в некоторых случаях их установка возможна даже без активных действий со стороны жертвы.

Эксперты подчеркивают: главная опасность подобных программ — их скрытность. Пользователь может не подозревать о слежке, пока его данные уже собираются и передаются третьим лицам.

Чтобы снизить риски, специалисты советуют соблюдать базовые правила цифровой гигиены. В первую очередь важно настороженно относиться к сообщениям от незнакомцев, особенно если они просят перейти по ссылке или установить приложение. Подобные запросы часто используются для распространения вредоносного ПО.

Также рекомендуется загружать программы исключительно из официальных источников — проверенных магазинов приложений или сайтов разработчиков. Перед установкой стоит изучить рейтинг и отзывы, чтобы убедиться в надежности сервиса.

Дополнительной защитой станет использование антивирусных решений, установка пароля на устройство и регулярное обновление системы и приложений. Эти меры не гарантируют абсолютную безопасность, но существенно снижают вероятность несанкционированного доступа.

