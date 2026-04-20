Эксперт назвала ключевые способы повышения эффективности бизнеса в России

Российским компаниям следует повышать эффективность не только за счет внедрения технологий, но и через развитие сотрудников, включая обучение и поддержку их психологического состояния. Такое мнение высказала РИА Новости международный эксперт в сфере HR и обучения Гоар Ананян.

По ее оценке, в деловой среде России сегодня внимание сосредоточено как на оптимизации производственных процессов, так и на росте эффективности ключевых работников, от которых напрямую зависит стабильная работа бизнеса.

Эксперт отметила, что технологические решения, такие как роботизация и автоматизация, действительно позволяют улучшать производственные показатели. Однако повышение результативности сотрудников требует более комплексного подхода.

В частности, Ананян указала, что перед HR-службами стоит задача постоянного развития персонала. Это включает как внутренние обучающие программы, так и системы наставничества, которые помогают сотрудникам осваивать новые навыки в условиях быстро меняющейся среды.

Кроме того, она подчеркнула, что растущая нагрузка на работников усиливает значение сохранения их ментального здоровья. В условиях стресса и увеличения объема обязанностей компании вынуждены искать дополнительные инструменты поддержки.

Среди таких мер эксперт выделила создание на предприятиях специальных зон для психологической разгрузки, где сотрудники могут восстановить эмоциональное состояние и снизить уровень стресса.

По мнению Ананян, именно сочетание технологических решений и инвестиций в развитие и благополучие персонала позволит бизнесу адаптироваться к текущим вызовам и повысить общую эффективность.

