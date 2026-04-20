Собирайте переписку: россиянам рассказали, как доказать понуждение к увольнению

Фраза начальника «пиши по собственному, или уволим по статье» — это не просто хамство, а прямой путь к штрафу для компании. Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru объяснил : сама по себе грубость не наказуема, а вот понуждение к увольнению — вполне. Роструд квалифицирует это как нарушение трудового законодательства по ст. 5.27 КоАП РФ. И цифры там уже нешуточные: должностному лицу или ИП грозит до пяти тысяч рублей, а юридическому лицу — от 30 до 50 тыс. рублей. Если начальник повторяет этот номер — штраф для организации вырастает до 50–70 тыс., а директора могут дисквалифицировать на срок до трех лет.

По его словам, тем не менее финансовая ответственность работодателя не исчерпывается штрафом. Если сотрудник докажет незаконное давление и уволится «по собственному» под угрозой, суд может признать увольнение незаконным. Тогда компания выплатит средний заработок за все дни вынужденного прогула, компенсацию морального вреда, а по желанию работника — еще и изменит формулировку увольнения на более благоприятную. Поэтому Русяев дает четкий совет: ни в коем случае не писать заявление сразу. Давление нужно доказывать, и одним пересказом разговора тут не обойтись.

Юрист подчеркнул, что главное оружие работника — письменные следы. Сохраняйте переписку в мессенджерах, служебной почте, приказы, уведомления, любые служебные записки. Если начальник угрожает устно — попробуйте добиться от него письменной претензии или хотя бы зафиксировать разговор на диктофон (в суде это могут принять как доказательство, хотя и не всегда). И помните: увольнение по инициативе работодателя закон допускает только по строго определенным причинам — прогулы, несоответствие должности, виновные действия. А дисциплинарное взыскание по ст. 193 ТК РФ требует сначала запросить у сотрудника письменное объяснение и соблюсти сроки.

По его мнению, защищать свои права можно сразу по двум каналам: государственная инспекция труда и суд. Для споров об увольнении срок подачи иска — всего один месяц с момента, когда вы получили копию приказа или трудовую книжку. Так что медлить нельзя. Итог простой: угрозы «уволить по статье» — это чаще всего блеф, за которым стоит либо незнание закона, либо желание сэкономить на выходном пособии. А грамотный работник, знающий свои права, может превратить этот блеф в крупные неприятности для работодателя.

