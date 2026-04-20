Вино из Дагестана и Подмосковья: Роскачество расширяет винную географию

В России запускается новая федеральная площадка для продвижения отечественного вина — «Винные ярмарки России», и это не просто очередная распродажа. Как рассказала в интервью радио Sputnik директор департамента Роскачества Олеся Латышева, на одной площадке соберут до тысячи наименований от примерно ста производителей. Главная цель — не только продать, а принципиально расширить представление о том, что такое российское виноделие.

По ее словам, ключевая проблема сегодняшнего рынка — «винная география» большинства потребителей ограничивается Крымом и Краснодарским краем. Но ярмарка сознательно формирует состав участников так, чтобы в одном месте оказались вина из регионов, которые мало кто ассоциирует с виноделием: Дагестан, Самарская область и даже Подмосковье. Для малых хозяйств и фермерских виноделен это первый реальный шанс выйти за пределы своего региона и показать продукцию напрямую потребителю, минуя сложные сетевые закупки.

Эксперт добавила, что формат ярмарки продуман для глубокого знакомства. Каждый участник может представить до 30 наименований — от простых базовых вин до лимитированных серий. А те, кто физически не поместился на стенде, получают возможность рассказать о себе в отдельном шатре-лектории. Посетители могут вживую общаться с виноделами, сравнивать, пробовать и формировать собственное, а не навязанное рекламой мнение.

Первый город, который примет «Винную ярмарку России», — Ярославль. Даты: с 29 апреля по 3 мая. В Роскачестве отмечают устойчивый рост интереса к отечественному вину, и задача проекта — не просто поддержать этот тренд, а сделать качественные локальные вина заметными на рынке. Потому что сегодня значительная часть хорошего российского вина остается для потребителя загадкой — ее просто негде попробовать. Ярмарка должна решить именно эту проблему: собрать разрозненные кусочки винной карты России в одной точке и показать: наше виноделие — это не только Юг, это еще и Волга, и Кавказ, и даже центральная полоса.

