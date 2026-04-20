Эксперт назвала ключ к росту эффективности бизнеса в России

Повышать эффективность бизнеса в России сегодня необходимо не только за счет технологий, но и через развитие сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на международного HR-эксперта Гоар Ананян.

По ее словам, современная деловая среда требует комплексного подхода: компании стремятся оптимизировать производственные процессы и одновременно усиливать ключевых сотрудников, от которых напрямую зависит стабильность бизнеса.

Если автоматизация и роботизация помогают ускорить процессы, то рост производительности труда персонала требует более гибких решений. В центре внимания — постоянное обучение. Речь идет как о корпоративных программах, так и о системе наставничества, позволяющей сотрудникам быстрее адаптироваться к новым условиям.

Эксперт отмечает, что быстро меняющаяся экономическая ситуация увеличивает нагрузку на работников. Из-за этого возрастает риск эмоционального выгорания, что напрямую влияет на эффективность компаний.

В связи с этим бизнесу рекомендуют уделять внимание не только профессиональному развитию, но и психологическому состоянию сотрудников. В частности, внедряются специальные пространства для отдыха и восстановления, где можно снизить уровень стресса и переключиться.

Таким образом, ключевым фактором устойчивости компаний становится баланс между технологическим развитием и заботой о человеческом ресурсе, который остается основой любой организации.

