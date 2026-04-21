Перерыв окончен: нефть снова пойдет по «Дружбе»

Украина планирует возобновить транзит российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» 21 апреля, сообщает международная деловая повестка со ссылкой на заявление венгерского министра по делам ЕС Яноша Боки. Об этом пишет ТАСС .

По его словам, запуск поставок ожидается в районе полудня. После официального объявления оператор системы должен связаться с венгерской компанией MOL, которая обеспечивает сырьем нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии.

Поставки по «Дружбе» были остановлены в конце января. В этот период Венгрия частично компенсировала дефицит за счет стратегических запасов нефти.

Бока отметил, что возобновление транзита стало возможным после жесткой позиции Будапешта в переговорах с Евросоюзом. Ранее Венгрия заблокировала ряд процедур, связанных с предоставлением Украине крупного кредита ЕС. По мнению министра, именно эта тактика сыграла ключевую роль в решении энергетического вопроса.

Ситуация вокруг поставок нефти развивалась на фоне политических изменений внутри самой Венгрии. После парламентских выборов правящая партия уступила, и в ближайшее время в стране сменится премьер-министр. Новый политический курс, как ожидается, будет более сдержанным в вопросах взаимодействия с ЕС, однако базовые договоренности по энергетике сохранятся.

Возобновление работы «Дружбы» может снизить напряженность в энергетической сфере и обеспечить стабильные поставки сырья для стран Центральной Европы.

