Перерыв окончен: нефть снова пойдет по «Дружбе»
Поставки российской нефти в Венгрию могут восстановиться 21 апреля
Украина планирует возобновить транзит российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» 21 апреля, сообщает международная деловая повестка со ссылкой на заявление венгерского министра по делам ЕС Яноша Боки. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, запуск поставок ожидается в районе полудня. После официального объявления оператор системы должен связаться с венгерской компанией MOL, которая обеспечивает сырьем нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии.
Поставки по «Дружбе» были остановлены в конце января. В этот период Венгрия частично компенсировала дефицит за счет стратегических запасов нефти.
Бока отметил, что возобновление транзита стало возможным после жесткой позиции Будапешта в переговорах с Евросоюзом. Ранее Венгрия заблокировала ряд процедур, связанных с предоставлением Украине крупного кредита ЕС. По мнению министра, именно эта тактика сыграла ключевую роль в решении энергетического вопроса.
Ситуация вокруг поставок нефти развивалась на фоне политических изменений внутри самой Венгрии. После парламентских выборов правящая партия уступила, и в ближайшее время в стране сменится премьер-министр. Новый политический курс, как ожидается, будет более сдержанным в вопросах взаимодействия с ЕС, однако базовые договоренности по энергетике сохранятся.
Возобновление работы «Дружбы» может снизить напряженность в энергетической сфере и обеспечить стабильные поставки сырья для стран Центральной Европы.
До этого стало известно, что Венгрия возьмет нефть у России, но дружить не будет.