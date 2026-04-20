Восемь выборов за пять лет: политолог заявил, что Болгария устала и проголосовала за Радева

В Болгарии минувшее воскресенье перевернуло местную политическую табель о рангах с ног на голову. Парламентские выборы принесли сокрушительную победу партии «Прогрессивная Болгария», которую возглавляет экс-президент страны Румен Радев. Причем настолько сокрушительную, что у многих аналитиков до сих пор не укладывается в голове: 44,6% голосов, 131 мандат из 240 — это абсолютное большинство, позволяющее формировать однопартийное правительство. И это при том, что партия создана буквально накануне голосования и участвовала в выборах впервые. По словам политолога Максима Бардина, чтобы понять масштаб случившегося, нужно вспомнить контекст. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что Болгария за последние пять лет пережила восемь парламентских выборов. Страна устала от бесконечных кризисов, слабых коалиций и коррупционных скандалов. Прежние фавориты — прозападная партия «ГЕРБ» и коалиция «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» — рухнули. «ГЕРБ» потеряла 27 мандатов и скатилась на третье место, набрав жалкие 13,4%. А победитель предыдущих выборов, коалиция Кирила Петкова, и вовсе получила около 12,6%. Отрыв «Прогрессивной Болгарии» от второго места — более чем в три раза. Люди проголосовали не просто «против старых», а за конкретную альтернативу. И здесь ключевой момент: эта альтернатива — евроскептическая. Радев не раз заявлял о необходимости возобновления экономических отношений с Россией, выступал против поставок болгарского оружия Украине и критиковал санкционную политику ЕС. При этом он не антиевропеец в радикальном смысле — он говорит о прагматизме и о том, что сильная Европа не должна быть жертвой собственных амбиций быть мировым моральным лидером. Вторая евроскептическая сила, партия «Возрождение», тоже прошла в парламент, но потеряла около 20 мандатов — Радев, похоже, перетянул на себя всю эту повестку.

По мнению эксперта, для Брюсселя это серьезный прокол. Пока еврочиновники давили на Виктора Орбана и поддерживали оппозицию в Венгрии, на Болгарию у них банально не хватило ресурсов и внимания. А теперь страна, которая еще недавно считалась одним из самых лояльных ЕС государств на Балканах, превращается в «остров евроскептицизма». Радева уже окрестили «болгарским Орбаном», и это сравнение не лишено оснований: он получил карт-бланш на изменение внешнеполитического курса, чего в ЕС, мягко говоря, не ждали.

Он резюмировал, что в Брюсселе, конечно, попытаются купировать победу «Прогрессивной Болгарии» — давить, ограничивать, перетягивать союзников. Но с таким парламентским большинством сделать это будет крайне сложно. Болгария выбрала перемены, и теперь Европе придется с ними считаться. А для России это, безусловно, позитивный сигнал: на карте ЕС появляется еще одна страна, готовая говорить не о санкциях, а об экономике и взаимной выгоде. Однако сам Радев — фигура прагматичная, и ставить на него как на «пророссийского» политика было бы упрощением. Он прежде всего болгарский националист и прагматик, который будет отстаивать интересы своей страны. И если эти интересы совпадут с российскими — отлично. А если нет — будет торговаться. Но сам факт появления такой фигуры во главе Болгарии — это уже серьезная перемена на политической карте Европы.

