После предотвращения теракта в Пятигорске, где гражданка Германии по заданию Киева планировала взорвать объект силовых ведомств, вновь заговорили о миграционной политике. Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в комментарии для радио Sputnik сделал жесткий вывод: главный способ борьбы с попытками вербовки иностранцев — сокращение числа мигрантов.

Онуфриенко обращает внимание на детали задержанной. Спецслужбы не раскрывают ее личность, но, по его мнению, это достаточно пожилая женщина, вероятно, с двойным гражданством. Скорее всего, до получения немецкого паспорта у нее было гражданство СССР, России или Украины — а значит, остались старые связи, по которым ее и вычислили. Но проблема шире: сейчас в Россию завозят трудовых мигрантов даже из Афганистана, и контролировать этот поток становится все сложнее.

Его рецепт прост и радикален: ужесточение. Снятие отпечатков пальцев, полная биометрия, отслеживание телефонных карт и соцсетей. И главное — количественное сокращение. Онуфриенко считает колоссальной ошибкой продолжать принимать миллионы потенциально небезопасных мигрантов ради экономики, закрывая глаза на то, что среди них могут быть не просто нелегалы, а целенаправленно внедренные агенты для диверсий и терактов.

По словам эксперта, угроза вербовки иностранцев Киевом — не теоретическая, она уже реализовалась в Пятигорске. И пока Россия будет держать границы открытыми для массового завоза рабочей силы, спецслужбам придется играть в догонялки. А единственный способ выиграть эту партию — снизить само количество игроков.

