Ключ к лечению Паркинсона: ученые выяснили, какая таинственная структура запускает болезнь

Коллективу ученых из Кембриджского университета, Института Фрэнсиса Крика и Политехнического университета Монреаля впервые в истории удалось провести визуализацию белковых кластеров — олигомеров, которые провоцируют развитие болезни Паркинсона. Об этом сообщает EurekAlert со ссылкой на публикацию в научном журнале Nature Biomedical Engineering.

До настоящего момента обнаружить эти патологические структуры не представлялось возможным из-за их ничтожно малых размеров. Однако разработанная исследователями методика ASA-PD, основанная на применении сверхчувствительной флуоресцентной микроскопии, обеспечила возможность наблюдения миллионов олигомеров с беспрецедентной детализацией.

Применение инновационной технологии позволило установить, что в мозге пациентов с болезнью Паркинсона олигомеры отличаются более крупными размерами, интенсивной свечением и повышенной концентрацией по сравнению со здоровыми людьми. Особое значение имеет идентификация специфической подгруппы олигомеров, которая, вероятно, представляет собой биомаркер доклинической стадии заболевания.

Полученные результаты открывают новые перспективы для изучения патогенеза нейродегенеративного расстройства и создания целенаправленных терапевтических стратегий, подчеркивается в материале.

