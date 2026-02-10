«Колбаса и сладости — воры мелатонина». Врач перечислил продукты, нарушающие сон

Испанский врач Александр Олмос предупредил, что выбор продуктов для вечернего приема пищи напрямую влияет на процессы, происходящие в организме ночью. По его словам, неподходящий ужин заставляет тело испытывать стресс во время сна вместо полноценного восстановления. Об этом пишет издание Deia .

Для крепкого и здорового сна специалист рекомендует полностью исключить из вечернего рациона колбасные изделия и прочее переработанное мясо. Эти продукты, как заявил Олмос, нарушают баланс кишечной микрофлоры и подавляют синтез мелатонина — ключевого гормона сна. Не менее вредны быстрые углеводы, такие как белый хлеб, рис или макароны: они провоцируют резкие колебания уровня глюкозы в крови, что неизбежно ухудшает качество ночного отдыха. Под запрет также попадают сладости, поскольку сахар повышает концентрацию гормона стресса кортизола и, аналогично переработанному мясу, блокирует выработку мелатонина.

Идеальным решением для позднего приема пищи врач считает сочетание качественных белков (например, из рыбы, птицы или яиц) с некрахмалистыми овощами. Такой ужин, по мнению Олмоса, не только помогает бороться с бессонницей, но и способствует снижению уровня хронических воспалений в организме.

Ранее диетологи Дианова и Мухина напомнили о продуктах, мешающих уснуть ночью.