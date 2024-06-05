Колопроктолог Зубова назвала нормы дефекации человека

В Интернете распространяется теория о том, что в норме дефекация должна происходить ежедневно. По словам врача-колопроктолога Нины Зубовой, у каждого человека частота процесса дефекации происходит индивидуально. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что нормальной считается дефекация от трех раз в сутки до одного раза в трое суток при условии, что стул мягкий, а процесс не вызывает дискомфорта.

По мнению медика, временные задержки стула на самом деле могут случаться из-за погрешностей в диете, недостатка жидкости и ограниченной физической активности, но при этом они легко корректируются изменением образа жизни и не вызывают существенных изменений во внешности.

Она уточнила, что беспокойство должны вызвать задержки стула на протяжении длительного времени. В таком случае следует обратиться за медпомощью и выяснить, в чем причина подобных изменений.