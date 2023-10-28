Косметолог Носарева перечислила правила ухода за кожей зимой

Зимний сезон является серьезным испытанием для красоты. Так, перепады температуры и влажности оказывают негативное влияние на кожу: она становится тусклой, бледной, обезвоженной и раздраженной. Врач-косметолог Нана Носарева рассказала, как все данные проявления профилактировать. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, следует сменить увлажняющий дневной крем на более насыщенный, с преобладанием защитных и питательных свойств, а ночной – с гиалуроновой кислотой, экстрактом алоэ и водорослей.

Медик добавила, что не стоит умываться горячей водой, применять лосьоны на спиртовой основе, щелочное мыло.

По ее мнению, следует реже применять абразивные скрабы, а крема и сыворотки наносить на кожу не позднее, чем за час до выхода из дома.