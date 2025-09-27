Куда пропало сердце туриста? Шокирующая история австралийца, умершего на Бали

Семья скончавшегося на Бали австралийца Байрона Хэддоу выдвинула серьезные обвинения в адрес местной больницы профессора Нгоера. По их данным, при вскрытии из тела покойного было незаконно изъято сердце. Как сообщает The Guardian, инцидент произошел после гибели мужчины в мае у бассейна курорта.

Когда тело Хэддоу было доставлено на родину, австралийские патологоанатомы, проводившие повторную экспертизу, обнаружили отсутствие сердца. В ответ на официальные обвинения со стороны матери австралийца администрация медицинского учреждения категорически отвергла свою причастность. Тем не менее, после вмешательства полиции индонезийские эксперты провели дополнительное исследование и спустя два месяца переслали орган отдельно, выставив семье счет в 700 австралийских долларов за транспортные расходы.

В настоящее время сердце проходит ДНК-тестирование в Квинсленде для подтверждения его принадлежности Байрону Хэддоу. Как подчеркивает адвокат семьи Ни Лух Ари Ратна Сукасари, их требования сводятся к установлению истины, полной прозрачности расследования и сохранению достоинства их сына.

