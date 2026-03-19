«Лечение бывает хуже болезни»: онколог объяснил, почему рак не всегда требует операции

О том, почему с некоторыми видами рака спешить нельзя и когда скрининг становится бессмысленным, «Лента.ру» поговорила с Максимом Котовым, хирургом НМИЦ онкологии имени Петрова, членом попечительского совета фонда «Не напрасно».

Современная медицина умеет находить рак на ранних стадиях, что снижает смертность, но часто ведет к гипердиагностике. Если небольшую опухоль нашли у здорового человека, ее начинают лечить, хотя порой она не опасна. Иногда лечение и стресс от диагноза могут навредить сильнее болезни.

Существует ли безопасный рак?

Если говорить по-простому, то ответ — нет. Есть опухоли, которые растут годами и не влияют на жизнь, их находят случайно. Однако предсказать поведение конкретной опухоли сложно: она может годами не беспокоить, а потом резко пойти в рост.

Пример с щитовидной железой

Папиллярные микрокарциномы часто не растут. В Японии и Корее пациентов с такими опухолями просто наблюдают. Часть из них со временем все же ложится под нож: либо из-за роста, либо психологически — тяжело жить с мыслью о раке.

Когда наблюдение оправдано?

Ключевой фактор — ожидаемая продолжительность жизни. Пожилому пациенту с букетом болезней и маленькой опухолью операция принесет больше рисков, чем пользы. Ему предлагают активное наблюдение. Молодому человеку с таким же диагнозом, скорее всего, порекомендуют лечение.

Рак простаты и менталитет

Несмотря на «медленность» этого рака, пациенты часто выбирают операцию. «Рак до сих пор воспринимается как приговор. Если рак — значит, надо что-то делать», — объясняет хирург Максим Котов. Людям трудно принять, что отсутствие лечения может быть лучшей стратегией.

Сколько ждать?

Для рака щитовидной железы период спокойствия может составлять 6–7 лет или никогда не закончиться. Контроль рекомендуют проходить раз в полгода. Если пациент живет далеко от больницы и не может регулярно обследоваться, врачи чаще советуют операцию, чтобы закрыть вопрос.

Маммография: польза или вред?

Это «золотой стандарт», но у него есть минусы. Чтобы спасти одну жизнь, нужно обследовать тысячи женщин.

1. Гипердиагностика: Находят то, что не является раком, но пациентку отправляют на биопсию.

2. Ложные надежды: Скрининг снижает смертность в популяции, но для конкретной женщины польза не всегда очевидна.

Скрининг эффективен только для 5 типов рака (молочной и предстательной железы, шейки матки, толстого кишечника и легкого у курильщиков). В остальных случаях работает не скрининг, а ранняя диагностика — когда симптом уже есть.

Риск диагностики

Биопсия простаты чревата инфекциями (до 9,4% риска сепсиса). Врачи всегда взвешивают: «Если мы найдем рак, сможет ли человек перенести лечение?». Если нет, биопсия не нужна.

Возрастные ограничения

После 70–75 лет регулярные скрининги смысла не имеют. Если у пожилого человека ничего не болит, тотальная проверка не нужна: найденное отклонение либо не будут лечить, либо лечение убьет быстрее болезни. «Просто делать тест ради теста смысла нет», — подчеркивает Котов.

Медицина будущего

Ученые ищут тесты, которые предскажут поведение опухоли. Сейчас это лучше всего работает для рака груди и простаты. Задача — уйти от подхода «лечить всех подряд» к персонализированному выбору, чтобы не подвергать людей токсичному лечению, которое не принесет им пользы.

