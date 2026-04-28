Лекарства — не витамины: медик предупредила, что самодеятельность в терапии приводит к трагедии

Главная опасность при приеме лекарств — не в их количестве, а в том, кто и зачем их назначил. Об этом в беседе с Pravda.Ru предупредила врач-терапевт Людмила Лапа. Поводом для разговора стала статистика: 62% россиян старше 65 лет каждый день глотают пять и больше таблеток. При этом каждый четвертый пенсионер назначает себе лечение сам — по совету знакомых или ориентируясь на рекламу.

Лапа объясняет простую, но критичную вещь: даже одна-единственная таблетка может убить, если принята без показаний и врачебного контроля. А пять правильно подобранных препаратов — спасти жизнь. Проблема не в цифре, а в обоснованности схемы. Самый страшный сценарий — когда человек самостоятельно заменяет выписанное врачом лекарство на аналог «по совету подруги» или отменяет его вовсе. Потом он приходит к доктору и жалуется, что лечение не помогает. Хотя на самом деле доктор просто не в курсе самодеятельности.

По ее словам, особенно тяжело такие эксперименты заканчиваются при сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваниях. Ревматоидные артриты, гормональные сбои, артралгии — это не те вещи, которые лечат по совету из очереди в аптеке. Затягивание и неправильная терапия могут перевести острое состояние в хроническую форму, а иногда — привести к фатальным последствиям. Лапа подчеркивает: пока беда не случилась, нужно хотя бы два раза в год проходить динамическое наблюдение. Головные боли, скачки давления, проблемы с мочеиспусканием — любой небольшой сигнал должен быть поводом пойти к терапевту, а не в интернет за диагнозом.

Медик подчеркнула, что лекарства — не витамины. Игра в самодеятельного врача здесь кончается не насморком, а инфарктами, инсультами и хроническими болезнями, с которыми придется жить годами. Лучшее, что можно сделать для своего здоровья — принять тот факт, что назначать лечение должен профессионал, а задача пациента — не умничать, а выполнять.

