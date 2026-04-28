«Исчезла из кроватки за два часа»: пятилетнюю девочку похитили посреди ночи

В деревне Алис-Спрингс, Северная территория, пятилетняя Шарон Гранитс исчезла прямо из своей кроватки. Родители уложили девочку спать около 11 часов вечера. Через два часа ее не стало. Кто-то проник в дом, выкрал ребенка и растворился в ночи. Семья сразу же позвонила в полицию. Об этом сообщает Daily Star.

По горячим следам найти малышку не удалось. Тогда сыщики проверили всех соседей. Все, кроме одного, смогли подтвердить свое местонахождение. Алиби не оказалось у 47-летнего Джефферсона Льюиса. Этот мужчина живет неподалеку и имеет криминальное прошлое. В 2025 году его приговорили к полутора годам тюрьмы за нападение и нарушение судебного запрета. В 2022-м он уже сидел за нападение.

Теперь Льюис — главный подозреваемый. Где он сейчас и где Шарон — неизвестно. Полиция ведет масштабные поиски. Для маленькой деревни это шок. Родители в отчаянии. Они не могут поверить, что их дочь исчезла, пока они спали.

Ранее стало известно, что бездомная собака спасла 30 детей от ядовитой змеи и была похоронена как герой.