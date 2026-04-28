«Луна-сити» по-русски: в России создадут цифрового двойника космического города с помощью ИИ

Пока одни сомневаются в возможности колонизации Марса, Россия проектирует космический город — в цифре. Начальник отдела космического питания Научно-исследовательского института пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников заявил о старте амбициозного проекта. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Будет создан цифровой двойник будущего внеземного поселения. На этой виртуальной модели с помощью искусственного интеллекта отыграют все возможные сценарии производства рационов для колонистов. Пока американские миллиардеры строят ракеты, российские ученые думают о том, чем кормить людей на других планетах.

Цифровой двойник позволит имитировать условия дальнего космоса — Луны, Марса, астероидов. Это не фантастика, а прикладная наука. Ведь чтобы отправить человека на Красную планету, нужно решить тысячи задач. Одна из главных — еда. Она должна быть питательной, компактной и долго храниться.

Ранее академик РАН Владимир Сычев заявил, что сейчас технологии не позволяют создать на Марсе полностью автономную базу. Но цифровой двойник — это первый шаг к преодолению этого барьера. Сначала модель, потом эксперименты, потом, возможно, и реальный город.

