«Старайтесь не спать»: невролог раскрыла парадоксальную технику, которая победит бессонницу

Вы лежите в темноте, считаете овец, а сон все не идет. Врач-невролог, специалист по лечению тревожных расстройств Юлия Прокофьева объяснила, почему стандартные методы не работают. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Попытка контролировать засыпание активирует префронтальную кору мозга, которая отвечает за контроль и планирование. Она мешает переходу в сон.

Что же делать? Невролог советует использовать технику парадоксальной интенции. Суть проста: вы лежите с открытыми глазами и изо всех сил стараетесь не уснуть. Парадокс заключается в том, что как только вы перестаете бороться за сон и пытаетесь бодрствовать, мозг сдается и отключается. Это работает. Проверено.

Второй метод — техника когнитивного перемешивания. Вместо того чтобы прокручивать в голове тревожные мысли или скучные цифры, начните представлять случайные, нейтральные образы. Скажем, красный зонт, потом желтый автобус, потом зелёную лягушку. Чем бессвязнее и абсурднее, тем лучше. Это перегружает мозг, он «зависает» и вы отключаетесь.

