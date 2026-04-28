Майские качели: вторая половина праздников осталась загадкой для синоптиков

После снежных завалов, которые устроил апрель, Московский регион наконец получит передышку. На первые майские праздники в город придет пусть и небольшое, но потепление. Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в беседе с « Вечерней Москвой » объяснила, чего именно ждать от погоды.

По ее словам, все дело в периферии антициклона, который пришел с запада. Он принесет с собой высокое атмосферное давление и относительное спокойствие. Первого мая будет облачно, но без существенных осадков. Ночью температура опустится до нуля — плюс двух, днем воздух прогреется всего до 7–9 градусов. И это, как уточняет синоптик, серьезное отклонение от нормы: на 6–7 градусов холоднее, чем обычно в это время. Однако ситуация начнет выправляться уже второго и третьего мая. Осадков по-прежнему не ожидается, облака станут рассеиваться, а ночи заметно потеплеют — к третьему числу минимальные температуры поднимутся до плюс 3–5 градусов. Днем второго мая будет уже 8–13 °С тепла, а третьего — и вовсе от 13 до 18 градусов.

Метеоролог добавила, что кульминацией станет период с четвертого по шестое мая. По прогностическим моделям, в эти дни воздух вполне может прогреться до 20 градусов и даже выше. Это будет пик короткой теплой волны. Но расслабляться не стоит: после этого температура снова пойдет вниз.

По ее мнению, в плане второй половины праздников — с 9 по 11 мая — тут пока полная неопределенность. Прогноз еще не составлен, и синоптики честно признаются: сказать что-то внятное о погоде на эти дни сложно. Таким образом, первая майская неделя обещает и снег, и солнце, и почти летнее тепло в пике — будьте готовы к качелям.

Ранее жителям Москвы рекомендовали отказаться от прогулок из-за метели и мокрого снега.