Стихия в Рязанской области: порывы ветра до 20 м/с мешают ремонту электросетей

Последствия циклона с мокрым снегом и шквалистым ветром в Рязанской области постепенно отыгрывают назад: «Рязаньэнерго» отчиталось о восстановлении электричества для 80% пострадавших потребителей. Цифра внушительная, но до полной стабилизации еще далеко. Об этом сообщает издание 7info.

Сейчас на линиях работают 47 бригад — 178 человек и больше сотни единиц техники. Основная битва развернулась в Рязанском и Спасском округах: там повреждения самые серьезные, и чинят их в ручном режиме. Беда в том, что погода не дает передышки. Синоптики обещают порывы до 20 метров в секунду, снег с дождем не прекратятся как минимум до конца дня. Условия для ремонтников — экстремальные, скорость восстановления напрямую зависит от того, когда стихия утихнет.

Важный нюанс: социальные объекты, по заверениям энергетиков, питаются без перебоев — это приоритет с самого начала. На случай новых аварий подготовили 52 резервных источника почти на 1,53 мегаватта. То есть подстраховались основательно.

Режим работы особый, круглосуточный, связь с МЧС и региональными властями поддерживается постоянно. 80% подключенных — это хороший темп, но самые сложные участки, судя по всему, еще впереди. Ветер не спадает, значит, новые обрывы не исключены. Главный итог сейчас: энергетики работают на пределе, а финальная точка в этой истории будет зависеть уже не от людей, а от неба.

Ранее сообщалось, что снегопад вызвал массовые отключения электричества в Иркутской области — энергетики устранили более 20 аварий.