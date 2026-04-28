«Пить или не пить»: врач назвал точные нормы воды для детей, взрослых и пенсионеров

Сколько воды нужно пить именно вам? Врач общей практики Джонатан Вебстер заявил, что норма жидкости напрямую зависит от возраста. Об этом сообщает Metro.

И это не миф. Для детей от 4 до 8 лет суточная потребность составляет 1,2 литра. Подросткам нужно больше: юношам — 1,6–1,9 литра, девушкам — около 1,5 литра. Взрослым мужчинам до 60 лет требуется около 2 литров, женщинам — 1,6 литра.

Но с возрастом организм меняется. После 60 лет чувство жажды притупляется, хотя потребность в воде не снижается. Людям старшего возраста важно осознанно поддерживать водный баланс. Вебстер советует им употреблять от 1,6 до 2 литров жидкости в день. И не ждать сигналов организма — они могут не поступить.

Врач предупреждает: недостаток воды ведет к обезвоживанию. А это усталость, головные боли, снижение концентрации. Особенно опасно для детей — вода участвует в пищеварении, терморегуляции и развитии мозга. Но не забывайте, что цифры усредненные. Нужно учитывать климат, физическую активность, состояние здоровья. В жару или во время болезни пить нужно больше.

Ранее нутрициолог раскрыл главные привычки детей долгожителей.