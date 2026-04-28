Инфляция в Рязанской области замедлилась до 0,5% в марте

В марте рост цен на товары и услуги в Рязанской области заметно сбавил обороты: за месяц они прибавили 0,5% — тогда как в феврале было 0,8%. Эксперты Банка России проанализировали, что именно стояло за этой динамикой. Об этом сообщает издание 7info.

Главный весенний ценовой сюрприз связан с яйцами. Перед праздниками спрос традиционно вырос, и птицефабрики воспользовались моментом: подняли цены, чтобы компенсировать собственные издержки на корма, ветеринарные препараты, логистику и обслуживание оборудования. Но если смотреть на годовой график — стоимость яиц почти не изменилась. Парадокс, но факт. А вот творог и молоко в марте, наоборот, подешевели: снизилась себестоимость сырого молока, а значит, и розница отреагировала.

Отдельная история — шины. Водители массово переобувались к лету, и цены на резину поползли вверх. При этом бытовая техника и электроинструменты продолжали дешеветь. Причина не в щедрости продавцов, а в осторожности покупателей: на фоне высоких кредитных ставок люди реже берут займы на такие крупные вещи, спрос падает — цены снижаются.

Управляющий рязанским отделением ЦБ Сергей Кузнецов дал и практический совет: общая инфляция — это усредненная температура по больнице. Чтобы понять свою личную, нужно несколько лет записывать одни и те же покупки и смотреть, как меняются именно ваши расходы. В целом по итогам марта годовая инфляция в области составила 7,3%. Банк России по-прежнему нацелен замедлить ее до 4% с помощью денежно-кредитной политики — вопрос только в том, сколько времени на это потребуется.

Ранее сообщалось, что в России снизились цены на популярный рыбный деликатес.