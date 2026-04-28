Территориальные уступки со стороны Киева, вопреки ожиданиям, вовсе не открывают Украине дверь в Евросоюз. Более того, сам переговорный процесс заблокирован из-за позиции Владимира Зеленского, а ЕС настолько погружен в собственный кризис, что новых членов туда сейчас не возьмут в принципе. Такую оценку в беседе с Pravda.Ru дала политолог, профессор РГГУ и доктор политических наук Людмила Адилова.

По ее словам, поводом для дискуссии стало заявление бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель. Она написала в соцсети X, что слова канцлера Германии Фридриха Мерца о территориальных уступках — не просто риторика, а настоящий ультиматум украинскому лидеру: мол, отдай территории — получи европейское будущее. Но Адилова считает иначе: даже если обсуждать, чем Киев готов пожертвовать, это не приблизит его к ЕС. Каждый новый раунд переговоров упирается в ту же стену — несговорчивость Зеленского, который срывает договоренности и откатывает процесс к старту.

Политолог подчеркивает, что в Евросоюз Украину никто не возьмет, это исключено и даже не может рассматриваться. Проблема не в карте, а в самом украинском лидере. Мерц просто понял, с кем имеет дело, и теперь пытается жесткими сигналами заставить Зеленского трезво оценить реальность. Ведь территории ему лично не принадлежат — но он цепляется за власть, потому что каждый день войны означает новые вливания из Европы, которые он умело выпрашивает.

Однако даже если представить, что Киев вдруг согласится на уступки, внутри ЕС сейчас такой хаос, что не до расширения. Адилова отмечает: руководство союза серьезно скомпрометировало себя, грядут перестановки и внутренние разбирательства — в том числе вокруг крупных финансовых потоков. Все эти скандалы ударят по репутации, и о приеме новых членов можно будет забыть. Более того, эксперт допускает, что кризис приведет к глубоким изменениям, а в перспективе — и к постепенному распаду ЕС. Таким образом, Украине не светит ни вступление, ни быстрый мир, а Европу ждет долгая внутренняя буря.

Ранее историк Скачко заявил, что Украине предоставят место в зале ЕС, но не дадут микрофон.