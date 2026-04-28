Врач объяснила, как отличить аллергию от простуды

Весна радует солнцем, но для многих кемеровчан это время года превращается в испытание. Заложенный нос, слезящиеся глаза и бесконечное чихание списывают на простуду, пьют таблетки и терпят. А надо всего лишь сходить к аллергологу. Любовь Купрашевич, врач из детской поликлиники ККБСМП им. Подгорбунского, рассказала порталу VSE42.Ru , как распознать аллергию и почему не стоит мучиться в ожидании, пока «само пройдет».

Симптомы аллергии коварны тем, что маскируются под другие болезни. Но у них есть одна важная особенность: они появляются только при контакте с аллергеном. Исчезает раздражитель — уходят и признаки недуга.

Любовь Купрашевич пояснила, что проявления зависят от типа аллергии. Например, поллиноз (реакция на пыльцу растений) работает как будильник. Насморк, заложенность носа, слезотечение, чихание, а иногда зуд кожи и одышка приходят в одно и то же время года — весной или летом, когда цветут березы, ольха или злаковые травы. У пациентов с бронхиальной астмой в этот период могут возникать приступы удушья.

С пищевой аллергией все иначе. Она дает о себе знать сразу после употребления определенных продуктов. Молоко, яйца, рыба, цитрусовые — у каждого человека свой список запрещенки. И если организм не принимает какой-то продукт, он ответит высыпаниями, отеком или расстройством желудка.

Отдельная история — контакт с животными. Пушистые питомцы способны вызывать те же симптомы, что и пыльца: насморк, заложенность носа, чихание. При этом у человека может не быть температуры. И это важный маркер.

Врач дает четкий совет. Если после встречи с предполагаемым аллергеном появились перечисленные симптомы, а температура остается нормальной, не нужно терпеть и ждать. Нужно идти к аллергологу. Специалист поможет выявить причинно-значимый аллерген — тот самый раздражитель, на который реагирует организм. И тогда жизнь станет намного проще: можно будет избегать опасных продуктов, подготовиться к сезону цветения или найти безопасного питомца. Главное — не запускать и не заниматься самодиагностикой. Потому что аллергия, которую не лечат, со временем только усиливается.

