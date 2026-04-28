Домашнаяя кошка стала причиной смерти россиянки

Пожилая женщина из Павлоградского района Омской области не придала значения укусу собственной домашней кошки. Она сходила в фельдшерский пункт, получила направление на прививку от бешенства, но так и не сделала ее. Спустя некоторое время пациентка скончалась, пишет gorod55.ru .

О трагедии сообщили источники Telegram-канала «Новый Омский форум». Жительница Павлоградского района пострадала от собственной кошки. Животное не было привито от вируса бешенства — стандартная процедура, которую многие владельцы домашних питомцев игнорируют. Укус оказался роковым.

Женщина обращалась за помощью в местный фельдшерский пункт. Медики осмотрели рану и выдали направление на вакцинацию. Это стандартный протокол при любом контакте с потенциально бешеным животным: укусил, оцарапал, ослюнил — нужно колоть вакцину. Но пациентка прививку так и не поставила.

Авторы публикации предполагают, что свою роль мог сыграть дефицит вакцины от бешенства в медицинских учреждениях. Редакция gorod55.ru обратилась в министерство здравоохранения Омской области, но там подтвердили лишь факт трагедии.

Вторая смерть за месяц

Это не первый случай гибели человека от бешенства в регионе. 15 апреля стало известно о смерти 11-летнего мальчика из села Бессарабка Русско-Полянского района. Ребенок играл с собакой, получил незначительную царапину. Повреждение обработали, но должной профилактики и лечения инфекции мальчик так и не получил. История повторилась — с тем же летальным исходом.

