Объединенные Арабские Эмираты, один из столпов нефтяного картеля, решили выйти из ОПЕК. Этот шаг, по мнению эксперта Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николая Новика, подтверждает общемировой тренд на ослабление наднациональных структур. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Причина — структурные противоречия внутри организации и личные амбиции Абу-Даби. Эмираты последовательно инвестировали в расширение добычи и планировали выйти на 5-6 миллионов баррелей в сутки. Но квоты ОПЕК сдерживали этот рост. Теперь Эмираты сбрасывают оковы. Для нефтяного рынка это может означать увеличение предложения и, как следствие, давление на цены. Для ОПЕК — потерю одного из ключевых игроков.

Новик видит в этом шаге подтверждение кризиса, который охватил не только ОПЕК, но и Всемирную торговую организацию (ВТО), и другие международные союзы. Протекционизм, преференциальные соглашения о свободной торговле, политика «Америка прежде всего» Дональда Трампа — все это расшатывает систему, выстроенную после Второй мировой войны.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского раскрыла, что украинцы хотят мира любой ценой.