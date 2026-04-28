Ценой жизни: бездомная собака спасла 30 детей от ядовитой змеи и была похоронена как герой

В индийской деревне произошло чудо, за которое пришлось заплатить жизнью. Бездомная собака по кличке Кали бегала вокруг детского сада, где играли 30 детей. Неожиданно к площадке подползла ядовитая змея. Воспитатели не успели и глазом моргнуть, как Кали уже бросилась на рептилию. Об этом сообщает Times of India.

Собака сражалась храбро. Она одолела змею, но та успела укусить свою спасительницу. Яд подействовал быстро. Кали умерла, но дети остались живы. Она спасла их ценой собственной жизни.

Пораженные подвигом бездомной, жители деревни устроили Кали настоящие похороны. Тело собаки накрыли белой тканью, украсили цветами, провезли на тележке по всей деревне и лишь после этого предали земле. Так в Индии провожают только героев. И Кали, бездомная и ничья, стала героем.

