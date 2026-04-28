Молодая девушка учится в Кемеровском государственном университете. Позади годы лекций, семинаров и сессий. Остался последний рывок — защита диплома. Но вместо кафедры студентка угодила в бюрократический ад: антиплагиат упорно отвергает ее работу, переписанную не меньше 13 раз. Об этом со ссылкой на Baza пишет «Онлайн-журнал Сибдепо» .

Как предполагают СМИ, обновленные сервисы проверки работ студентов стали слишком жесткими. Они массово не пропускают работы к защите, если находят в тексте хоть какие-то признаки автоматической генерации. Доказать, что фраза или абзац родились в голове, а не в чат-боте, практически невозможно. Ситуация с кемеровской студенткой далеко не единственная.

«Что мне еще нужно сделать, через какие сайты мне его еще нужно „прогнать“ диплом, чтобы он выдал мои мысли, как мои?» — в слезах на видео говорит девушка.

При этом требования в разных вузах звучат как приговор: нужен «нулевой процент ИИ». То есть система не должна увидеть ничего, что хотя бы отдаленно напоминает работу нейросети. Но современные языковые модели обучались на огромном количестве человеческих текстов. Они научились писать так, что порой отличить их от живого человека невозможно даже эксперту. Что уж говорить о стандартной программе проверки.

Сейчас студенты по всей стране бьют тревогу. Они просят Минпросвещения навести порядок, отменить жесткие требования по нулевому проценту ИИ и перестать заставлять их платить за бесполезные проверки. Пока чиновники думают, а вузовские системы ужесточаются, такие студенты, как кемеровчканка, продолжают переписывать свои дипломы в надежде, что в 14-й раз алгоритм смилостивится.

