«Литр воды, мыло и спирт»: что делать при укусе дикого животного

Заведующая отделом эпидемиологии приморского «Центра гигиены и эпидемиологии» Любовь Семейкина в беседе с РИА Новости пояснила, как действовать при укусе животного. Рану нужно сразу промыть хозяйственным мылом, обработать спиртом и обратиться к врачу для курса прививок.

«Гарантированно эффективных способов лечения бешенства при развитии болезни до сих пор не существует, — подчеркнула специалист. — Чрезвычайно важна местная обработка укушенных ран, царапин и ссадин, ее необходимо проводить как можно быстрее после случившегося».

Промывать поврежденное место следует не менее 10–15 минут. Хозяйственное мыло предпочтительнее из-за высокого содержания щелочи, которая инактивирует вирус. Края раны обрабатывают 70% спиртом или йодом (в крайнем случае — перекисью водорода). Нельзя накладывать тугие или герметичные повязки.

«Местная обработка раны не исключает последующей вакцинации, даже если после укуса прошло несколько дней. Прививки против бешенства людям проводятся бесплатно», – добавила Семейкина.

Сегодня используется отечественная вакцина с минимальными побочными эффектами. Курс состоит из шести инъекций в плечо.

