Магнитные бури: терапевт раскрыл, что происходит с организмом и как подготовиться

Несмотря на отсутствие научно подтвержденной причинно‑следственной связи между геомагнитными возмущениями и ухудшением самочувствия, врачи в своей практике нередко фиксируют закономерность: в дни повышенной солнечной активности пациенты чаще приходят с жалобами. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал врач‑терапевт «Поликлиника.ру» Александр Новиков. По его словам, в такие периоды люди нередко отмечают головную боль, учащенное сердцебиение, вялость и ощущение недосыпа — будто ночь вовсе не отдыхали.

При этом специалист подчеркивает: речь идет именно о клинических наблюдениях, а не о доказанном научном факте. Тем не менее определенные группы пациентов действительно оказываются более уязвимыми в неблагоприятные дни. В зоне повышенного риска — пожилые люди, беременные, гипертоники, пациенты с нарушениями сердечного ритма, перенесшие инфаркты и инсульты, диабетики, а также люди с вегетососудистой дистонией. У них в периоды магнитных бурь нередко обостряются основные заболевания, к которым добавляются бессонница, тревожность, раздражительность и перепады настроения. Пациенты с тревожными расстройствами тоже могут чувствовать себя хуже, но их симптомы чаще выступают как дополнение к уже имеющейся соматической картине.

Врач отметил, что подготовиться к таким периодам можно — но речь идет о долгосрочной стратегии. Если человек знает, что чувствителен к геомагнитным изменениям, ему стоит постепенно укреплять организм: практиковать закаливание, регулярно заниматься физкультурой и соблюдать стабильный режим дня. Со временем реакция на неблагоприятные дни может стать заметно спокойнее или даже полностью исчезнуть.

В периоды повышенной солнечной активности особенно важны простые, но действенные меры: сон по расписанию, достаточное потребление воды, ограничение кофе, алкоголя и соленой пищи. Полезны умеренные физические нагрузки — ходьба, плавание, растяжка, а также дыхательные практики, помогающие поддерживать нервную систему. Дополнительную поддержку могут обеспечить магний и витамины группы B. Тем, у кого нестабильное давление, важно регулярно контролировать его с помощью тонометра и при любых отклонениях связываться с лечащим врачом для корректировки терапии.

По словам Новикова, профилактика вовсе не бесполезна: она позволяет снизить остроту реакции организма и сделать неблагоприятные дни более предсказуемыми и управляемыми. В последние недели солнечная активность действительно была нестабильной: после продолжительного затишья ученые зафиксировали мощные выбросы плазмы на стороне Солнца, обращенной от Земли, — это заставило специалистов пристально следить за космической погодой.

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