Цифровая тишина как новая роскошь: эксперт рассказал о защите внимания

В эпоху тотальной цифровизации главным вызовом для продуктивности становится не столько время, проведенное у экрана, сколько умение защищать собственное внимание от бесконечных отвлечений. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры бизнес‑информатики Финансового университета при Правительстве РФ Ахмад Алханнаш. По его словам, сегодня способность отключаться от потока уведомлений превращается в особую экономическую привилегию — доступную далеко не каждому.

Эксперт обращает внимание на важный нюанс: чтобы уведомления сработали, им даже не нужно быть прочитанными. Исследования показывают, что сами оповещения отвлекают человека и замедляют обработку информации, а частота, с которой люди проверяют телефон, порой оказывается важнее общего времени использования гаджета. В этих условиях умение игнорировать входящие сигналы и откладывать ответы на потом становится одним из ключевых навыков, напрямую влияющих на концентрацию и продуктивность.

На фоне растущего запроса на «цифровую тишину» набирают популярность платные программы и центры цифровой детоксикации. Их суть — временное отключение телефонов, отказ от уведомлений, сокращение использования приложений и замена экранного времени на прогулки, медитацию, чтение или живое общение. Хотя отдельные исследования фиксируют пользу таких практик, однозначных доказательств того, что они делают людей счастливее или повышают удовлетворенность жизнью, пока нет. Как подчеркивает эксперт, отключение от гаджетов — это не универсальное лекарство, а инструмент, эффективность которого зависит от того, как именно его применять.

Особенно значимым Алханнаш считает социально‑экономический ракурс проблемы. Возможность полностью отключиться — например, провести отпуск без телефона или организовать себе «тихие часы» в спокойной обстановке — постепенно становится признаком определенного статуса. Те, кто может позволить себе создать такие условия, получают преимущество в сохранении фокуса и ментального ресурса. В то же время работник, чья занятость напрямую связана с постоянной связью, лишен такой роскоши. Таким образом, «цифровая тишина» рискует превратиться из простой личной привычки в новый вид привилегии, где само право на время без уведомлений становится ресурсом, распределенным неравномерно.

Ранее психолог Наумова заявила, что гаджеты мешают учебе и живому общению.