Врач предупредил об опасных народных методах лечения

Некоторые популярные народные методы лечения могут не только оказаться бесполезными, но и привести к серьезным осложнениям. Об этом « Ленте.ру » рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам врача, уринотерапия не помогает при инфекциях и ранах и может стать источником бактерий. Закапывание в нос лукового, чесночного или свекольного сока способно вызвать ожог слизистой и отек. Прогревание при ангине, отите и гнойных воспалениях, отметил специалист, может усилить распространение инфекции вплоть до сепсиса.

Опасными Умнов также назвал йодную сетку и прием йода внутрь, а также употребление водки с перцем при простуде. Последнее средство не уничтожает вирусы и может способствовать обезвоживанию. Замена назначенных препаратов травами при гипертонии и диабете способна привести к тяжелым осложнениям.

Врач добавил, что бесконтрольное голодание и очистительные клизмы также представляют риск. При ожогах он не советует наносить масло или сметану: сначала поврежденный участок следует охлаждать прохладной водой в течение 15–20 минут.

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