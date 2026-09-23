Бархатный сезон: турэксперт раскрыла, куда россияне едут отдыхать этой осенью

Бархатный сезон в России в полном разгаре: на южных курортах по‑прежнему тепло, солнце уже не обжигает, а море остается комфортным для купания — идеальное время для отдыха. Но осенний туризм давно вышел за рамки «пляжного формата»: россияне активно ездят на экскурсии по крупным городам, отправляются в дальние регионы вроде Камчатки, а также выбирают зарубежные направления. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова.

По словам эксперта, осенью заметно вырос спрос на поездки в Дагестан, Абхазию, Сибирь и на Дальний Восток. При этом в целом картина турпотока мало отличается от летней. Среди выездных направлений лидируют Турция, Китай, Мальдивы, Таиланд, Вьетнам и ОАЭ — спрос на них, вероятно, сохранится и в зимний период. Стабильным остается и интерес к странам СНГ: Азербайджану, Узбекистану, Белоруссии и другим.

Отдельно Осипова отметила восстановление спроса на отдых в Абхазии: туристы активно бронируют туры и отели на ближайшие недели. Схожая динамика наблюдается и в Дагестане: после непростого старта сезона, когда бронирование отелей отставало от прошлогодних показателей, к осени спрос вырос почти на 8%.

Внутри России популярностью пользуются экскурсионные туры в Санкт‑Петербург, Москву, Казань и Нижний Новгород. Не сдает позиций и Краснодарский край — в условиях бархатного сезона он остается в топе направлений: люди едут за солнцем и теплом. Эксперт выразила надежду, что благоприятная погода сохранится и на время школьных каникул, хотя многое здесь зависит от метеоусловий.

Растет интерес и к более дальним российским регионам — Магаданской области и Камчатскому краю: именно осень туристы все чаще выбирают для поездок туда. Кроме того, продолжается сезон речной навигации, поэтому востребованы круизные туры. Свою нишу удерживают и железнодорожные туристические маршруты.

Туристическая отрасль уже постепенно готовится к зимнему сезону. По оценке Осиповой, летний период прошел без серьезных сбоев, а осенний развивается в стабильном режиме. Из сложностей эксперт отметила лишь эпизодические проблемы с авиаперелетами — переносы и отмены рейсов. При этом туристы реагируют на такие неудобства достаточно спокойно. Важным позитивным моментом остается расширение списка стран, куда доступны прямые рейсы из России.

Ранее сообщалось, что в разгар бархатного сезона в Геленджике отели загружены на 85%, а море теплое до конца октября.