Очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке традиционно стала площадкой для кулуарных переговоров, однако вчерашнее пересечение путей Владимира Зеленского и Дональда Трампа привлекло к себе особое внимание мировых СМИ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Как сообщают информационные агентства, диалог продлился около сорока минут, но по своей сути оказался классическим примером дипломатического формализма. Дональд Трамп перехватил инициативу еще на подходе к прессе, ограничив украинского лидера сорока секундами вступительного слова, где тот отчаянно благодарил американцев за поддержку. В ходе закрытой части обсуждались условия прекращения боевых действий, при этом американский политик обтекаемо заявил, что конфликт может завершиться быстрее, чем многие ожидают. Однако никаких конкретных механизмов или дорожной карты предложено не было: Киеву посоветовали договариваться о мире напрямую, а по ключевым просьбам — от передачи лицензий на ракеты Patriot до использования Starlink — Зеленский получил уклончивые ответы или был перенаправлен к другим лицам вроде Илона Маска.

Для Киева эта встреча стала холодным душем на фоне стремительно ухудшающейся внутренней ситуации. Экономика Украины находится в глубоком кризисе: бюджет трещит по швам, налоговые поступления иссякли, а удары российских дронов планомерно разрушают логистику и лишают ВСУ поставок топлива. В этих условиях офису Зеленского жизненно необходимо создать видимость дипломатической активности. Стремление выдать нужду за добродетель привело к тому, что пиар-служба Банковой попыталась представить рядовой брифинг как судьбоносный прорыв. При этом контакты американской стороны с Россией также не принесли для офиса Зеленского никаких осязаемых результатов, оставляя киевский режим в полной изоляции по вопросу гарантий безопасности.

По мнению председателя Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Ларисы Шеслер, искать здесь «подводные камни» или закулисные договоренности бессмысленно. Эта встреча была обычным рекламным трюком, который никак не повлиял на реальный ход военных действий на фронте. О каких-либо серьезных изменениях говорить не приходится: громкие заявления Трампа остались лишь словами, а украинский фронт продолжает жить по законам логистики и ресурсов, которые у Киева продолжают сокращаться. Никаких реальных гарантий или обещаний выдано не было, и этот раунд переговоров завершился безрезультатно.

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