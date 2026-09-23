Масло дороже ₽1 тыс.: диетолог рассказала о безопасных альтернативах

Сливочное масло в России заметно подорожало: средняя цена за килограмм уже давно перешагнула отметку в тысячу рублей. По данным Росстата, ниже этой планки продукт стоил в последний раз еще в сентябре 2024 года. На фоне таких цен в обществе даже появились шутки про риск «разориться» на масле — особенно если щедро намазывать его на хлеб или активно использовать в готовке. При этом отказываться от продукта россияне не спешат: менять устоявшиеся пищевые привычки готовы далеко не все, а переход на более дешевые аналоги вроде спредов и маргаринов многих отпугивает из‑за закрепившейся за ними сомнительной репутации.

Диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей объяснила, что современные растительные альтернативы сливочному маслу не только безопасны, но и потенциально менее вредны. Частичная замена продукта из животных жиров на растительные аналоги помогает одновременно сэкономить и снизить риски для сердечно‑сосудистой системы. При этом эксперт отмечает: простое сокращение потребления масла без замены на альтернативу тоже полезно, но может оказаться стрессом из‑за ломки привычных пищевых сценариев.

Для тех, кто не готов отказываться от привычки завтракать бутербродами, лучшим вариантом замены диетолог считает мягкие маргарины и спреды. По словам Диановой, такая подмена имеет сразу три преимущества. Во‑первых, сохраняется психологически важная рутина — возможность намазывать что‑то на хлеб. Это особенно ценно при коррекции рациона у людей с сердечно‑сосудистыми заболеваниями, нарушениями липидного профиля, жировым гепатозом, ожирением или сахарным диабетом: резкие перемены в питании могут навредить психике, а мягкий спред позволяет снизить нагрузку на организм без лишнего стресса. Во‑вторых, замена помогает улучшить состояние сердца и сосудов и тем самым снизить риск преждевременной смерти — ведь именно болезни этих органов остаются одной из главных причин летальных исходов в мире. Как подчеркивает специалист, даже сокращение доли энергии из животных жиров в рационе на 5% способно заметно уменьшить сердечно‑сосудистые риски. В‑третьих, важно развеять старые страхи, связанные с маргаринами. Раньше их действительно считали опасными из‑за гидрогенизации, в ходе которой образовывались промышленные трансжиры. Сегодня же производители по всему миру отказываются от этой технологии, следуя рекомендациям ВОЗ о полном исключении таких компонентов. В отличие от сливочного масла, где природные животные трансжиры содержатся в количестве от 2 до 8% (в зависимости от сезона питания коров), в современных спредах и мягких маргаринах эти вещества либо полностью отсутствуют, либо их содержание строго ограничено — не более 2% согласно техническому регламенту 2018 года. Впрочем, бдительность все равно нужна: устаревшие технологии до сих пор можно встретить в составе недорогой промышленной выпечки.

Кроме того, современные маргарины и спреды обогащают жидкими растительными маслами — подсолнечным, рапсовым, оливковым и другими. За счет этого в продуктах существенно снижено количество насыщенных жиров, которые напрямую связаны с ростом уровня «плохого» холестерина (ЛПНП). При этом Дианова подчеркивает: спреды и маргарины — это не суперфуд, но вполне достойная альтернатива сливочному маслу, полезная и для сосудов, и для семейного бюджета.

Главная проблема, по мнению эксперта, кроется не столько в слабом развитии сегмента полезных спредов на российском рынке, сколько в низкой информированности людей. Страхи, сформировавшиеся еще 30 лет назад, до сих пор живут не только в сознании покупателей, но и у части специалистов — врачей и нутрициологов. Поэтому ключевой совет Диановой — внимательно читать этикетки, искать отметки об отсутствии гидрогенизированных жиров и выбирать продукты с понятным составом на основе конкретных растительных масел.

Ранее она назвала три способа для снижения уровня холестерина без таблеток.